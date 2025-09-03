Москвичу грозит 14 лет за найденные в его квартире 14 дронов и оружие

Жителя Москвы Андрея Евсеева обвиняют в попытке совершения теракта, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, изготовлении взрывных устройств и побоях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Второго Западного окружного военного суда.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года. По версии следствия, в 60-летний водитель-экспедитор, будучи пьяным, устроил драку на улице, после чего обратился в полицию. «В ходе написания заявления он привлек внимание сотрудника полиции своей футболкой с надписью "Украина", — говорится в публикации ТАСС, — и рассказал о своих проукраинских взглядах». Было принято решение провести обыск в его квартире.

В жилище, согласно материалам дела, нашли 14 квадрокоптеров со средствами управления, VR-очки, пакеты с селитрой. Также ТАСС сообщает, что в квартире были найдены сим-карты и карты памяти, три мобильных телефона, «кулон с трезубцем», два револьвера и пистолет Макарова. Утверждается, что снимки с квадрокоптеров фиксировали ТЭЦ, школу и больницу в Южном административном округе.

В ходе судебного разбирательства фигурант дела частично признал вину. Он заявил, что посещал экстремистские сайты из любопытства и проводил аэросъемку для личных целей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Гособвинитель запросил для Андрея Евсеева 14 лет лишения свободы.