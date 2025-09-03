Мантуров: маркировка на кассах не допустила продажу 2 млрд небезопасных товаров

На кассах в России блокировали продажу более 2 млрд потенциально опасных товаров благодаря механизму разрешительного режима, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, в том числе в 41 раз снизилась продажа просроченной молочной продукции.

«Стала внедряться система запретов на проведение кассовых операций по определенным категориям товаров,— рассказал господин Мантуров в интервью ТАСС. — Это существенным образом снизило продажу просроченной продукции».

Также запущен эксперимент по недопущению поставок небезопасной продукции в соцучреждения, где нет касс. В нем участвуют более 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц в семи регионах и 34 оператора питания. Проект затрагивает воду и молочку, но список планируется расширить. «Даже в добровольном пилотном режиме уже удалось выявить более 500 тонн некачественной продукции»,— уточнил вице-премьер.

Он отметил, что от маркировки есть и фискальные результаты: в 2019–2024 годах бюджет РФ получил около 1,2 трлн руб.

К июлю система маркировки «Честный знак» выявила в госзакупках для образовательных учреждений и больниц более 500 т молочной продукции и бутилированной воды с признаками фальсификата. Наибольшее число таких товаров обнаружили в Краснодарском крае — 375 т. Сейчас обязательная маркировка введена в 27 товарных группах, еще для 13 реализуются пилотные проекты.

Подробности — в материале «Ъ» «Контрафакт детям не игрушка».