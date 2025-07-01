«Честный знак» выявил более 500 тонн контрафакта в госзакупках для школ и больниц

Системы маркировки «Честный знак» с начала года выявила в госзакупках для образовательных учреждений и больниц более 500 т молочной продукции и бутилированной воды с признаками фальсификата. Результат был достигнут с помощью пилотного проекта по контролю продукции в соцучреждениях, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки.

В ЦРПТ объяснили, что сегодня система маркировки «Честный знак», благодаря разрешительному режиму, помогает блокировать опасную продукцию на кассах магазинов. Однако в госучреждениях такой контроль пока не доступен, так как продукция для них не проходит через кассы.

В рамках пилотного проекта наибольшее число товаров с признаками фальсификата выявили в Краснодарском крае — 375 т. Контрафакт также нашли в Московской области (45 т), в Новосибирской (37 т), в Санкт-Петербурге (32 т), в Ставропольском крае (14 т). Выявленный контрафакт — это 6,5% от общего количества поставок данных товаров, отметила замглавы Минпроторга Екатерина Приезжева.

Обязательная маркировка введена в 27 товарных группах, еще для 13 реализуются пилотные проекты. За время работы маркировки количество фальсификата в категории молочной продукции снизилось с 30% в 2022 году до 0,01%.

Подробнее о работе «Честного знака» — в материале «Контрафакт детям не игрушка».