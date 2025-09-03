Работу водозабора в Красноярске восстанавливают после сброса воды ГЭС

ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» («КрасКом») планирует вновь запустить водозабор «Гремячий лог» в ближайшие часы. Об этом сообщила мэрия Красноярска.

«Ситуация стабилизируется и есть все основания полагать, что уже сегодня водозабор можно будет вернуть в строй. Прежде всего, очистить Енисей от мутной воды позволило принятое решение о сбросе воды Красноярской ГЭС»,— говорится в сообщении.

По данным городских властей, в результате сброса мутность речной воды в районе водозабора упала с 107 ЕМФ (единицы мутности по формазину на литр) до 15.1 ЕМФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», работа «Гремячего лога» была остановлена после сильного дождя, обрушившегося на Красноярск 1 сентября. Без холодного водоснабжения остались около 5 тыс. горожан. «Все остальные водозаборные сооружения находятся на островах. Там скважины на глубину 25-30 м, поэтому им мутность в реке Енисей не угрожает»,— отметил гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров.

