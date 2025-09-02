В Красноярске из-за дождей пришлось остановить работу водозабора

ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» останавливает работу водозабора «Гремячий лог». Он обеспечивает холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов города.

Причиной принятого решения в компании назвали резкое повышение мутности в Енисее. Оно, в свою очередь, было вызвано загрязнением притоков Енисея после сильного дождя 1 сентября. Как писал «Ъ-Сибирь», в первый день осени в столице края выпало рекордное количество осадков — 75,8 мм.

«Такой высокий уровень мутности в Енисее в черте городских водозаборов зафиксирован впервые за всю историю наблюдений, который ведется на предприятии с 1911 года»,— приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Олега Гончерова.

