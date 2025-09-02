Прокуратура проводит проверку из-за отключения воды у 5 тысяч красноярцев

В Красноярске более 5 тыс. жителей 230 многоквартирных домов остались без водоснабжения. Отключение произошло из-за решения ООО «Краском» остановить работу водозабора «Гремячий лог», который обеспечивает холодной водой Октябрьский и часть Железнодорожного районов города. Об этом сообщает прокуратура региона.

Ранее в компании пояснили, что приостановка работы водозабора связана с резким повышением мутности в Енисее в 20 раз. Оно, в свою очередь, было вызвано «селевыми сходами грунта в районе Дивногорска» после сильного дождя 1 сентября. Как писал «Ъ-Сибирь», в этот день в Красноярске выпало рекордное количество осадков — 75,8 мм.

Надзорным ведомством организована проверка по факту действий организации. Уточняется, что для жителей районов, попавших под отключение, обеспечен подвоз воды.

