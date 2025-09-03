Делегация Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке присутствует делегация из Афганистана для участия в его деловой программе, сообщает «РИА Новости». Афганскую сторону представляет генеральный директор национального агентства по охране окружающей среды Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил.

Ожидается, что он примет участие в дискуссиях в рамках форума «День сокола», проходящего на ВЭФ. Международный форум под таким названием проводится уже третий раз и объединяет «ведущих мировых экспертов природоохранной сферы». Они делятся успешными практиками сохранения редких видов птиц, развития экотуризма и возрождения традиций соколиной охоты.

В десятом ВЭФ, проходящем во Владивостоке с 3 по 6 сентября, свое участие подтвердили представители свыше 70 стран и территорий. Самыми крупными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Влад Никифоров