Трамп объявил о переносе штаб-квартиры космического командования США в Алабаму

Штаб-квартира космического командования США будет перенесена из Колорадо в Алабаму. Президент США Дональд Трамп заявил, что это решение позволит Соединенным Штатам укрепить национальную безопасность и удерживать лидерство на так называемом «высоком рубеже». По словам американского лидера, шаг также сыграет ключевую роль в создании «Золотого купола» США.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Штаб-квартира космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда будет известно как Рокет-Сити»,— сказал президент США журналистам в Овальном кабинете.

Дональд Трамп напомнил, что ввел командование космических операций в состав американских военно-воздушных сил в свой первый президентский срок. Тогда он планировал разместить штаб-квартиру в Алабаме, но администрация Джо Байдена вместо этого разместила ее в Колорадо, заметил господин Трамп.

В начале августа Reuters обнародовало детали проекта американской администрации «Золотой купол». Агентство сообщило, что новейшая система противоракетной обороны (ПРО), которую планируют развернуть в США в 2028 году, будет состоять из четырех оборонительных эшелонов. В частности, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных, включающих в себя 11 батарей, размещенных как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях.

Посол России в США Александр Дарчиев говорил, что разрабатываемая американская система ПРО «Золотой купол» отдаляет запуск диалога двух стран по стратегической стабильности. По его словам, проект имеет «сугубо дестабилизирующий космический компонент».

Анастасия Домбицкая

