Объем автокредитов на рынке цессии в России вырос до трехлетнего максимума

Объем закрытых сделок цессии автокредитных портфелей в январе–июле 2025 года достиг трехлетнего максимума, составив 11,2 млрд руб. против 1,4 млрд и 2,4 млрд руб. за аналогичные периоды 2024 и 2023 годов соответственно. Об этом свидетельствуют данные Первого клиентского бюро (ПКБ) и ID Collect, с которыми ознакомился «Ъ».

При этом стоимость данных портфелей впервые опустилась ниже 6% от основной суммы долга, до рекордных 5,7%. Доля закрытых сделок в сегменте выросла до 45,5%. В результате доля автокредитов в общем объеме рынка цессии удвоилась, достигнув 18%.

Рынок автокредитной цессии поддержал крупный продавец, пояснил управляющий директор ПКБ Павел Михмель. По данным источников «Ъ» на коллекторском рынке, речь идет о Т-Банке, который продал портфель просроченных автокредитов, доставшийся ему после присоединения Росбанка. В Т-Банке на запрос «Ъ» не ответили.

«Цены выглядят привлекательно во многом из-за того, что в нынешнем предложении уже довольно много кредитов, обеспеченных китайскими авто»,— добавил господин Михмель. По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева, такие залоги изнашиваются быстрее, что влияет на стоимость лотов. Кроме того, уточнил господин Васильев, в этом году средний срок просрочки в днях автокредитных портфелей в закрытых сделках (1277 дней) снизился на 5% по сравнению с данными за семь месяцев 2024-го (1343 дня).

