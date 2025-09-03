Долги ушли с молотка

За семь месяцев 2025 года в рамках цессии на продажу были выставлены долги по автокредитам на 24,6 млрд руб. Доля закрытых сделок составила 45,5%, или 11,2 млрд руб. Это в пять-шесть раз больше, чем за этот период предыдущих двух лет. Рост отчасти был обеспечен одной крупной сделкой — по словам собеседников “Ъ”, Т-Банк реализовал портфель просроченных автокредитов, доставшийся ему от Росбанка. Впрочем, с учетом роста цен на автомобили и ухудшения качества обслуживания долгов, цессия автокредитов продолжит расти, уверены эксперты.

В январе—июле 2025 года объем закрытых сделок в сегменте цессии автокредитных портфелей достиг трехлетнего максимума: за это время было куплено цессионных долгов этой категории на 11,2 млрд руб. (за январь—июль 2024 и 2023 годов 1,4 млрд и 2,4 млрд соответственно), следует из исследования Первого клиентского бюро (ПКБ) и ID Collect. При этом стоимость таких портфелей от основной суммы задолженности находится на минимальном за три года уровне и впервые опустилась ниже 6%, до 5,7% (против 8,6% и 8,4% в аналогичные периоды 2024 и 2023 годов), приводят данные в ПКБ. Доля закрытых сделок для этого сегмента составила 45,5% против 18% годом ранее. В результате доля автокредитов в продуктовой структуре рынка цессии удвоилась и достигла 18%.

В текущем году рынок автокредитной цессии поддержал крупный продавец, поэтому объемы выше обычных, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. «Существенный объем в первой половине 2025 года может быть обусловлен единовременными сделками в рамках процессов слияний и поглощений, а также характеризоваться иной структурой портфеля — среднее количество дней просрочки и наличием залогов»,— отмечает директор по рискам финтех-компании «Баланс-Платформа» Артем Карпов. По информации источников “Ъ” на коллекторском рынке, это был Т-Банк, который реализовал доставшийся ему после присоединения Росбанка портфель просроченных автокредитов. В Т-Банке не ответили на запрос “Ъ”.

Впрочем, даже без этой закрытой сделки рост предложения со стороны продавцов говорит об оживлении в сегменте. В немалой степени этому способствует снижение цен на долги, обеспеченные залогом. «Цены выглядят привлекательно во многом из-за того, что в нынешнем предложении уже довольно много кредитов, обеспеченных китайскими авто»,— обращает внимание Павел Михмель. По словам гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева, такие залоги изнашиваются быстрее, их качество напрямую влияет на стоимость подобных лотов. «Также мы видим омоложение автокредитных портфелей в предложении, что отражается в цене,— указывает Александр Васильев.— В текущем году средний срок просрочки в днях автокредитных портфелей в закрытых сделках (1277 дней) снизился на 5% по сравнению с данными за семь месяцев прошлого года (1343 дня)». «На итоговые цены по портфелю влияет множество факторов, например, структура портфеля, количество интересантов и т. д. Одним из важных показателей является объем цессионных портфелей,— отмечают в ВТБ.— На рост предложения на рынке цессии неизбежно влияет рост кредитования, который стал заметен в последние годы».

Были приняты законы, напрямую изменившие экономику цессии, в том числе введение новых госпошлин и рост существующих, напоминает господин Михмель. «Участники рынка стремятся реализовать максимальный объем просроченных долгов в постоянно меняющемся правовом поле,— продолжает он.— Ожидаем дальнейшего роста объема предложения по всем продуктовым сегментам и одновременно снижения цены». «Сейчас доля просроченной задолженности в данном сегменте находится в районе 4%, поэтому есть вероятность, что в следующем году мы увидим отражение этого тренда и в портфелях, выставленных на продажу, в сторону увеличения доли этого сегмента в общем массиве»,— добавляют в НАПКА.

По словам директора группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александра Васильева, в силу ужесточения политики регулятора в отношении автокредитования банки работают над проблемными и просроченными кредитами, долговой нагрузкой, в том числе посредством цессии,— это помогает им обеспечить выполнение требований регулятора о ее размере. «Полагаю, что продажи просроченных кредитов явно будут расти»,— заключает эксперт.

