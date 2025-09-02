Песков объяснил слова Фицо про жабу на дне колодца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду премьер Словакии Роберт Фицо, когда рассказывал ему историю о жабе на дне колодца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это какая-то сказка, это, насколько я понял, словацкий фольклор. Они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху»,— сказал Дмитрий Песков ВГТРК.

Как уточнил господин Песков, Роберт Фицо рассказал о жабе на дне колодца после его слов о том, что в Тяньцзине прошел содержательный саммит ШОС. «И он говорит: "у нас многие в Евросоюзе, вот как и эта жаба, не понимают, что в мире происходит"»,— продолжил пресс-секретарь.

Роберт Фицо упомянул историю о жабе на переговорах с Владимиром Путиным. Он уточнил, что начал рассказывать ее Дмитрию Пескову. Господин Фицо также подчеркнул, что при всем уважении к ЕС он иногда бывает разочарован неспособностью объединения «реагировать на движение в мире».