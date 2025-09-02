Путин: результаты работы России и Белоруссии очевидны

Президент России Владимир Путин сказал, что его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не проходят даром. Он уточнил, что товарооборот двух стран превышает $50 млрд.

«У нас с вами добрые личные отношения, но это, может быть, не так важно. Важно то, что результат нашей совместной работы очевиден. Я уже об этом сказал. С точки зрения экономического роста и даже облагораживания структуры экономики, все-таки у нас многое делается, и делается это достаточно эффективно»,— отметил Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко в Пекине (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент России, у Москвы и Минска также много «интересных направлений в сфере кооперации, прежде всего промышленной». Он также заявил, что для России никто не сможет заменить Белоруссию.

