Высшая инстанция выдала «красную карточку»

Верховный суд (ВС) отказал членам петербургского горкома КПРФ в рассмотрении их требования разрешить в регионе публичные акции. Коммунисты планировали добиться пересмотра своего иска в городском суде, который летом 2024 года отказался отменять антиковидное постановление Смольного. По словам истцов, эпидемическая обстановка в городе изменилась, а партия власти использует коронавирусные ограничения для устранения конкуренции, разрешая лишь удобные мероприятия. Судья же решил, что в иске коммунистов нет убедительных доводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кассационную жалобу в ВС подали секретари петербургского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов. В иске коммунисты призывали снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые ввел Смольный в марте 2020 года во время пандемии коронавируса. До этого коммунисты летом 2024 года просили отменить антиковидное постановление в горсуде. Первая инстанция прекратила производство по делу, сославшись на правоприменительную практику: ранее они уже отказывали в аналогичном требовании группе политиков и активистов в апреле 2020 года. Через три года суд не стал рассматривать подобный иск петербуржцев, которые настаивали, что массовые акции больше не несут риска здоровью, так как коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Заметим, что в решениях второй и третьей инстанции истец указан неверно: вместо «Александра» в документах указан «Алексей».

В конце декабря 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные антиковидные меры сразу на год — до конца 2025-го. Запрет проводить публичные, спортивные и зрелищные мероприятия с участием более 300 человек без согласия властей продолжает действовать.

Тем не менее, в этом году город провел миллионное шествие «Бессмертного полка», сославшись на то, что здоровью петербуржцев ничего не угрожает. Также в регионе проходят общегородские праздники, фестивали, крестный ход и так далее.

Александр Рогожкин отметил, что в Петербурге к моменту подачи иска в ВС изменилась и ситуация с ковидом (заболеваемость в разы сократилась, появилась вакцина, ВОЗ объявил о завершении пандемии), и политическая обстановка (прошли губернаторские и муниципальные выборы). В начале судебных тяжб коммунисты отмечали, что противопандемийные меры применяются в Петербурге избирательно. Истцы добавляют, что партия считает право на свободу собраний базовым для граждан безотносительно политических взглядов.

«Мы готовы принять поддержку нашей инициативы от любой политической силы, в том числе от тех, кто не разделяет коммунистические ценности, если они действуют в рамках российского правового поля»,— заметил в разговоре с «Ъ-СПб» секретарь горкома ЛКСМ.

Во вторник, 2 сентября, Александр Рогожкин и Владислав Карлов получили решение Верховного суда. Интересно, что вынесено оно было еще 16 июня, а доставлено истцам лишь в сентябре. Судья Владимир Хаменков отказал коммунистам в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании ВС.

«Кассационная жалоба не содержит доводов, свидетельствующих о существенных нарушениях норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов»,— следует из определения суда.

В горкоме КПРФ настаивают, что доводы были, однако все инстанции аргументы в полном объеме не изучили.

«Мы, конечно, продолжим борьбу за свободу собраний. Мало того, что любые ограничения фактически противоречат Конституции. Митинги и шествия нужны не только и не столько политическим акторам — они нужны всем горожанам. Поводов для подобных мероприятий достаточно: рост цен и тарифов, очередные ограничения свободы слова и связи, градозащитные конфликты. Мы убеждены в том, что рано или поздно эти вредные ограничения останутся в прошлом»,— отмечают истцы. Сейчас горском комсомола планирует обсудить с юристами решение суда и уже дальше озвучивать последующие действия на этот счет, отметили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

В пресс-службе партии напомнили о недопуске до губернаторских выборов кандидатов от КПРФ в Коми и в Ленобласти, а также о задержании депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского. По словам партийцев, это было обусловлено исключительно электоральными процессами. Решение Верховного суда с последними событиями вокруг партии на Северо-Западе они не связывают.

В марте 2025 года стало известно, что петербургские власти не намерены отменять действия антиковидных ограничений, несмотря на заявление оперативного штаба, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. В Смольном заявляют, что для отмены мер противодействия коронавирусу нужно предписание главного санитарного врача, а его там еще не получили.

Полина Пучкова