Миллион «Ура!»

В Санкт-Петербурге впервые за несколько лет прошел живой «Бессмертный полк». После виртуального формата акции из-за ковидных ограничений (а позже и из-за опаски провокаций на фоне СВО) на улицы в праздник вышел рекордный миллион человек. Атрибутика марша к 80-й годовщине Победы расширилась. Появилось больше портретов бойцов СВО, флагов ДНР, ЛНР, Малороссии и Приднестровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

То, что прогнозы Смольного о рекордном количестве участников «Бессмертного полка» оправдаются, стало понятно еще в метро. Вагоны поездов, следующих в центр города, набивались плотно петербуржцами с табличками с воевавшими родственниками. Нечасто горожане чувствуют себя большой семьей, но в честь праздника так и случилось. Незнакомые люди вместо телефонов смотрели на таблички друг друга и рассказывали истории про своих предков, знакомились и разбирались, как лучше им доехать до места начала акции.

Впрочем, именно с точкой старта марша возникли проблемы. Часть участников шествия были уверены, что движение начнется от площади Восстания. Ее участники, среди которых были не только петербуржцы, заполнили быстрее всего, вместо площади Александра Невского (официально заявленное место сбора), где людей оказалось значительно меньше.

Досмотр у Лавры был шустрый, из карманов выкладывать вещи правоохранители не просили, а в сумки смотрели очень бегло. Читеров, которые хотели просто войти в колонну со стороны, ждала неудача. Патрули полиции, Росгвардии, Народной дружины их отправляли к рамкам досмотра. В итоге весь тротуар Невского проспекта заполнили люди, которые не смогли (или не захотели) попасть в колонну. Впрочем, они с улыбкой наблюдали за идущими людьми со стороны и махали им руками. В центре Петербурга было много туристов из Китая и других дружественных стран, некоторые украсили одежду символикой торжественного мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Акция «Бессмертный полк» на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 2 Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Акция «Бессмертный полк» на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Шествие ожидаемо возглавили губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский и митрополит Варсонофий в окружении ветеранов СВО. Следовали рядом и чиновники Смольного: вице-губернатор Евгений Разумишкин, глава комблага Сергей Петриченко. Из-за большого количества участников первые колонны шли быстро, за ними не успевали люди пожилого возраста в сопровождении близких. Хвост «Бессмертного полка», напротив, постоянно останавливался. В эти моменты перерывов с переменой медленного шага на быстрый особо громкие начинали волну из криков «Ура!» Эхо расходилось, казалось, на весь Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Бессмертный полк». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре), председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (третий слева) и Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (справа) во время акции на площади Восстания

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Акция «Бессмертный полк». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре), председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (третий слева) и Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (справа) во время акции на площади Восстания

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Возглас в марше был универсальным. Основной — «Да здравствует Победа — Ура!». Но за ним следовала череда индивидуальных запросов на торжественный крик: «Слава Советскому Союзу!»; «Победа будет за нами!»; «Дорогу победителю!». Группа активных младшеклассников включилась в ликование и предлагала свои лозунги, на самом деле, не очень ожидаемые для детей: «Слава союзным государствам!». Взрослые умилялись и подхватывали ребяческий клич.

Рядом участники движения «Волонтеры Победы» собирали пожертвования для помощи ветеранам. Они же объясняли прохожим, как правильно носить георгиевские ленточки: «С уважением!» И даже раздавали буклеты с инструкцией. Тем не менее ленточки все же в небольшом количестве оказывались на сумках, джинсах, кто-то даже привязывал их к колесам скейтборда. Но ленточки были, кажется, у всех участников акции.

Над «Бессмертным полком» реяли флаги. 9 мая этого года рядом с советским стягом мог развеваться даже имперский флаг. В колоннах виднелись символы российских республик, флаг самой России, ЛНР, ДНР, Малороссии, полотнища с буквой Z и фразой «Своих не бросаем». Среди политических сил своим мерчем выделились, видимо, лишь единороссы. Символов других партий корреспондент «Ъ-СПб» не нашел, заметил только небольшую группку НОДовцев («Национально-освободительное движение»).

«Приднестровье!» — прозвучал очень громкий мужской голос где-то с тротуара. Оказалось, прохожий увидел флаг родной не признанной международным сообществом республики и позвал несущего пожать руку. Так порой собирались небольшие группы по регионам.

Разнообразными были и таблички, которые несли участники марша памяти. Встречались фотографии женщин, которые во время войны пытались прокормить детей. Как рассказали участники акции корреспонденту «Ъ-СПб», они решили, что те не меньше заслуживают бессмертной памяти и внесли не меньший вклад в существование мира после войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Акция «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Многие несли таблички с бойцами СВО. Причем не только с погибшими, но иногда и с живыми. Родственники рассказали, что это их способ поддержки воюющих мужчин и так они демонстрируют гордость за страну. Идущая рядом пожилая женщина несла портрет погибшего на Украине внука и благодарила стоящих рядом людей, что они пришли. В разговоре она заметила, что присоединиться к акции решила именно из-за того, что здесь «можно показать людям, что война не кончена». К современности отсылали и крики «Россия!», которые расходились эхом на весь Невский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники акции «Бессмертный полк» с портретами погибших на СВО Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Участники акции «Бессмертный полк» с портретами военнослужащих СВО Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Следующая фотография 1 / 2 Участники акции «Бессмертный полк» с портретами погибших на СВО Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Участники акции «Бессмертный полк» с портретами военнослужащих СВО Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

Во время шествия из колонок на Невском проспекте звучали песни военных лет. Сначала они были как будто бы просто фоном для разговоров людей. Бабушки сетовали: «Лучше бы нам включили музыку погромче, все бы пели». Но все оживились на «Катюше» и начали хором подпевать.

На подходе к Гостиному двору шествие начало редеть. Теперь люди выходили из колонны и шли либо в метро, либо куда-то еще по своим делам. У Казанского моста через канал Грибоедова некоторые останавливались, чтобы перекреститься, смотря на Спас на Крови и Казанский собор.

Как раз в этот момент стихийно возникло «двустороннее движение», целую полосу заняли люди, идущие обратно. Это означало, что «голова» колонны дошла до Дворцовой площади. Все остальные и, конечно, «Ъ-СПб», двинулись дальше.

«Заходим на площадь, победители!»— бросила гордо в толпу женщина.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Акция «Бессмертный полк»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Но зайти на площадь быстро не удалось, шествие наткнулось на отдельные заборы, через которые были видны очередные рамки досмотра. Именно тут интернет и пропал. Видимо глушилками обезопасили концерт, который должен был здесь состояться чуть позже. На Невском же связь ловила все утро, несмотря на некоторые опасения. Но, как показала жизнь, это собравшихся не испугало.

Полина Пучкова