Литва предложила ввести санкции против нефтегазовых доходов России

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил, что власти страны предлагают ввести санкции в отношении «Росатома», нефтегазовых доходов России и ее «теневого флота».

Гитанас Науседа

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters Гитанас Науседа

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

«Давление на Россию должно продолжаться. Именно поэтому Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который будет включать ''Росатом'', доходы от продажи нефти и газа России и ее так называемый теневой флот»,— сказал господин Науседа (цитата по сайту президента Литвы).

Как добавил президент Литвы, для достижения мира на Украине необходимо предоставить стране прочные и долгосрочные гарантии безопасности. Он также поблагодарил Александра Стубба за его вклад в переговоры между США, Украиной и европейскими лидерами.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. 19-й пакет ограничений планируется принять в сентябре. По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые помогают России обходить действующие ограничения.

