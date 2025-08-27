Bloomberg: ЕС допустил расширение санкций на страны-партнеры России

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. Главы МИД стран ЕС встрется в конце этой недели в Копенгагене для обсуждения деталей нового пакета антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Главы МИД стран ЕС собираются обсудить применение «инструмента борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument), который поможет противостоять обходу санкций. Благодаря ему, ЕС сможет запретить экспорт определенных товаров третьим странам, которые, как считается, помогают России обходить ограничения. Как отмечают источники Bloomberg, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций страны ЕС также рассматривают ограничения против нефтегазового и финансового сектора России.

19 августа стало известно, что Евросоюз планирует закончить работу над 19-м пакетом санкций против России к сентябрю. Ограничения прошлого, 18-го пакета затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В него также вошли запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».