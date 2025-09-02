Хуситы заявили о первой атаке на здание Генштаба ЦАХАЛа в районе Тель-Авива

Военный представитель йеменских хуситов Яхия Сариа рассказал о новых ударах движения по территории Израиля. По его словам, атаке впервые подверглось здание Генштаба ЦАХАЛа в Яффе (город на восточном побережье Средиземного моря, часть Тель-Авива-Яффы).

Как уточнил господин Сариа, удар был нанесен с помощью беспилотника Sammad-4. Еще три дрона атаковали электростанцию Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы, а также порт Ашдод на «оккупированной территории Палестины». Его слова приводит йеменское агентство SABA.

Ранее глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат пообещал отомстить Израилю за убийство премьера Йемена Ахмеда Галеб аль-Рахви. Тот погиб при авиаударе Израиля по Сане 29 августа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На хуситов свалилась "Капля удачи"».