Президент Финляндии: Запад может проиграть странам ШОС

Президент Финляндии Александр Стубб выразил опасение, что Запад может уступить странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не наладит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом.

«Если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру»,— заявил он на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки (цитата по «РИА Новости»).

Президент Финляндии также заявил, что не поддерживает концепцию многополярности, предпочитая многосторонность в международном сотрудничестве.