Сегодня исполняется 70 лет заслуженному тренеру РФ Евгению Трефилову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Трефилов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Евгений Трефилов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Его поздравляет председатель Высшего совета Федерации гандбола России, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев:

— Уважаемый Евгений Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Не будет преувеличением сказать, что Вы являетесь легендой отечественного тренерского цеха, человеком с невероятной харизмой и большим сердцем, настоящим мастером своего дела. На протяжении многих лет Вы развиваете отечественный гандбол, открываете в нем новые имена, добиваетесь фантастических побед с клубами и сборной. Особняком стоят Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда под Вашим руководством 15 российских золушек произвели настоящий фурор и завоевали золотые медали, оставив позади, казалось бы, непобедимых норвежек и француженок. Горжусь, что судьба предоставила мне шанс поработать с Вами на благо российского спорта! Желаю Вам крепкого здоровья, энтузиазма, семейного благополучия, профессионального долголетия и достойных учеников!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»