Тело утонувшего мужчины достали из карьера в Кировске Ленинградской области

Мужчина утонул в карьере в городе Кировске Ленинградской области. Информация о несчастном случае поступила на пульт дежурного накануне вечером, 16 августа, сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Оперативно достать погибшего из воды им не удалось.

В воскресенье, 17 августа, водолазной группой отряда тело было обнаружено. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что известный петербургский театральный режиссер Юрий Бутусов скончался в возрасте 63 лет, утонув в Черном море во время отдыха в Болгарии.

Андрей Цедрик