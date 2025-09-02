Появилось новое видео с пика Победы, где застряла Наговицина

Появилось новое видео с палаткой альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии.

Семиминутный ролик снял блогер и оператор дрона из Казахстана под ником maga.fpv. На кадрах видно, что рядом с палаткой никого нет. Видео опубликовала в Telegram-канале телеведущая Виктория Боня, которая ранее обещала оплатить услуги дроновода для новой съемки.

Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа и с тех пор оставалась на высоте около 7200 м. Несколько групп альпинистов пытались эвакуировать ее. 25 августа должна была состояться еще одна попытка спасти альпинистку: к ней планировалось запустить дрон, чтобы подтвердить наличие признаков жизни, после этого должен был вылететь специальный вертолет. Беспилотник запустить не удалось из-за плохой погоды, вылет вертолета также был отменен. Через несколько дней МЧС Киргизии официально признало Наталью Наговицину без вести пропавшей.