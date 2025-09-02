На кондитерской фабрике «Глобус» в Новоульяновске начали описывать имущество

Как стало известно «Ъ-Волга», на кондитерской фабрике «Глобус» в Новоульяновске приставы начали описывать имущество. Предприятие является активом холдинга «КДВ Групп», принадлежащего бизнесмену Денису Штенгелову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России на прошлой неделе подала иск в Тверской районный суд Москвы, требуя конфискации холдинга «КДВ Групп». Ранее источник в Генпрокуратуре сообщил «Ъ», что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов, участвуют в деятельности, которую планируется признать экстремистской и запретить.

Николай Штенгелов, владеющий крупными украинскими аграрными предприятиями, оказывал финансовую помощь нацбатальонам ВСУ, считают в Генпрокуратуре РФ. Он также создал военизированное подразделение, ставшее основой для формирования запрещенных в России группировок «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других.

Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб. Холдинг является монополистом легких закусок и кондитерских изделий на российском рынке. Он владеет 40 торговыми марками, 10 фабриками, а товары также реализуются за границей, включая США и Евросоюз.

По данным СПАРК, выручка ООО «Глобус» в 2024 году составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 350 млн руб. На предприятии трудоустроены 668 человек.