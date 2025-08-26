Владельцев бренда «Кириешек» Штенгеловых хотят признать экстремистами

Как выяснил «Ъ», Генпрокуратура направила в Тверской районный суд Москвы иск с требованием признать экстремистами владельцев холдинга КДВ — отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых. Также надзорное ведомство требует обратить активы КДВ в доход государства, так как их используют для финансирования ВСУ. Холдинг выпускает, в частности, продукцию под брендами «Кириешки» и «Яшкино».

Как говорится в материалах иска, господа Штенгеловы, будучи гражданами Украины, более десяти лет назад уехали из России, однако продолжают владеть бизнесом в стране. Штенгелов-старший оказывал финансовую помощь нацбатальонам ВСУ, которые участвовали в карательных операциях на Донбассе. Помимо этого, он образовал батальон территориальной обороны «Киевская Русь». Впоследствии подразделение стало кадровой базой для создания нацбатальонов «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других.

Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб. Холдинг является монополистом легких закусок и кондитерских изделий на российском рынке. Он владеет 40 торговыми марками, 10 фабриками, а товары также реализуются за границей, включая США и Евросоюз.

Никита Черненко