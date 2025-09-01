Кондитерская фабрика «Глобус» может перейти в собственность государства

Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской районный суд Москвы, требуя конфискации холдинга «КДВ Групп», принадлежащего Денису Штенгелову. Одна из крупнейших компаний в российской пищевой отрасли, главный офис которой расположен в Томске, может быть передана в доход государства. В числе ее активов находится кондитерская фабрика «Глобус» в Ульяновске.

Ране источник в Генпрокуратуре сообщил «Ъ», что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов, участвуют в деятельности, которую планируется признать экстремистской и запретить. При этом ежегодный доход «КДВ Групп» оценивается в 756 млрд руб.

Николай Штенгелов, владеющий крупными украинскими аграрными предприятиями, оказывал финансовую помощь нацбатальонам ВСУ. Он также создал военизированное подразделение, ставшее основой для формирования запрещенных в России группировок «Азов», «Айдар», «Днепр-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других.

Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб. Холдинг является монополистом легких закусок и кондитерских изделий на российском рынке. Он владеет 40 торговыми марками, 10 фабриками, а товары также реализуются за границей, включая США и Евросоюз.

Андрей Сазонов