Под Челябинском построят школу-интернат для одаренных детей

В пригороде Челябинска планируют построить передовую школу для одаренных детей. Проект представили министру просвещения России Сергею Кравцову во время рабочего визита в Челябинскую область 2 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Концепция школы включает учебный корпус на 800 мест, два кампуса для школьников и преподавателей на 800 и 150 мест соответственно. В основном здании кроме учебных кабинетов с лаборантскими по физике, химии и биологии, разместятся мастерские по направлениям «робототехника» и «моделирование», а также телестудия. Кроме того, в школе будет, бассейн, залы ритмики и борьбы, тренажерный зал, места для занятия йогой и боевыми искусствами, стрелковые тиры.

Для образовательного центра подобрали земельный участок площадью 44 га в экологически чистом пригороде Челябинска с развитой инфраструктурой, вблизи Шершневского водохранилища. Начало строительства запланировано на 2027 год.

Всего в России планируется построить 12 передовых школ для одаренных детей.

«Создание передовой школы для талантливой молодежи — это стратегически важный проект для Челябинской области. Я уверен, что реализация этого проекта даст мощный толчок развитию образовательной среды региона, позволит воспитать новое поколение талантливых, ответственных и целеустремленных граждан, способных решать сложнейшие задачи будущего»,— прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Сергей Кравцов во время визита также побывал в новом образовательном центре в микрорайоне «Ньютон» в Челябинске. Здание рассчитано на 1550 учеников. В учреждении открыт Центр дополнительного образования, в котором действуют 49 программ по пяти направлениям. Всего в кружках и секциях занимаются 1782 ученика.