Путин на вопрос Фицо ответил фразой «я жив, это уже хорошо»

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. В начале беседы Фицо спросил Путина о его самочувствии, на что российский лидер ответил: «Если я жив, то это уже хорошо».

В ходе переговоров Путин подчеркнул, что основная цель военной операции на Украине — защита интересов России и ее граждан. «У нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы»,— заявил он.

Встреча прошла в госрезиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где Путин находится с визитом с 31 августа. Он уже принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 3 сентября президент планирует посетить военный парад, посвященный 80-летию победы во Второй мировой войне.

До встречи с Фицо Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии, аналогичная которой прошла в 2022 году.