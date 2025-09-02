Внесенная США в список самых разыскиваемых россиян Бурлинова надеется на пересмотр дела

Руководитель центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова, внесенная ФБР в список «самых разыскиваемых россиян», заявила в интервью «Ъ», что надеется на пересмотр ее дела из-за смены американской администрации и возможной нормализации в отношениях США и России. По ее словам, первые шаги Дональда Трампа говорят о его готовности снизить градус ненависти к России в американском обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова

Фото: архив Натальи Бурлиновой Руководитель центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова

Фото: архив Натальи Бурлиновой

В апреле 2023 года Минюст США обвинил Наталью Бурлинову в сговоре с российскими спецслужбами «с целью действовать в качестве незаконного агента России». Поводом стала реализованная «Креативной дипломатией» программа Meeting Russia («Навстречу России»). После прихода к власти в США Дональда Трампа она обратилась к американским госсорганам, чтобы добиться снятия санкций и обвинений.

«В моем случае нужно говорить именно о надежде на какую-то нормализацию и разумность в наших отношениях с американцами»,— сказала Наталья Бурлинова. «Предыдущая администрация создала в США такой политический климат, когда все русское стало токсичным, а все, кто так или иначе работали с Россией или, наоборот, от лица России работали с США, стали подвергаться опале»,— отметила она. По ее словам, Дональд Трамп также пострадал из-за такой политики, поскольку неоднократно звучали обвинения о вмешательстве России в президентские выборы в США.

«Ну и есть еще один любопытный факт, что судья индийского происхождения Моксила А. Упадхьяя, которая выносила решение об ордере на мой арест, это та же самая судья, которая активно вела дела против Трампа и даже вступила с ним в перепалку во время одного из заседаний. Так что у нас с президентом Трампом есть пересечение, как я шучу, мы с ним практически родственники по судье»,— сказала Наталья Бурлинова.

Подробнее — в интервью Натальи Бурлиновой «Я самый безвредный разыскиваемый в истории ФБР».

Лусине Баласян