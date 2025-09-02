Объявленная ФБР в розыск Бурлинова обратилась в OFAC для снятия санкций

Руководитель центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова, внесенная Федеральным бюро расследований (ФБР) в список «самых разыскиваемых россиян», заявила в интервью «Ъ», что в августе направила запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для снятия санкций в ее отношении.

Фото: архив Натальи Бурлиновой Наталья Бурлинова

Наталья Бурлинова рассказала, что после смены американской администрации направляла обращения в Белый дом, Минюст и ФБР для пересмотра ее дела, а также продублировала письма на адрес посольства США в Москве, но не может подтвердить, были ли они прочитаны. Ее обращение в OFAC — структуру США, которая вводит санкции против физических или юридических лиц — уже официально зарегистрировано. «Остается дождаться обратной связи»,— пояснила она.

OFAC ввел санкции против «Креативной дипломатии» и Натальи Бурлиновой в июле 2022 года. Решение обосновали ее участием «в попытках России дестабилизировать США» и поддержке «деятельности по вмешательству в американские выборы». В апреле 2023 года Минюст США обвинил ее в сговоре с российскими спецслужбами «с целью действовать в качестве незаконного агента России в США». Поводом стала реализованная «Креативной дипломатией» программа Meeting Russia («Навстречу России»).

Наталья Бурлинова в разговоре с «Ъ» подчеркнула, что мероприятия для молодых лидеров по этой программе проходили в Москве и их посещали в том числе американские граждане. Она пояснила, что сбор информации об американцах для выдачи виз, по мнению американского следователя, «был частью плана по сбору информации о гражданах США».

«Мое нарушение, по мнению следователя Стекети, состоит в том, что я не зарегистрировалась по американским законам как иностранный агент, именно за это я попала в список most wanted Russians (самых разыскиваемых персон из России.— “Ъ”)»,— пояснила Наталья Бурлинова. «Предыдущая администрация создала в США такой политический климат, когда все русское стало токсичным, а все, кто так или иначе работали с Россией или, наоборот, от лица России работали с США, стали подвергаться опале»,— отметила она.

Лусине Баласян