«Уральские локомотивы» получили 1 млрд рублей на выпуск грузовых локомотивов

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготный заем на 1 млрд руб. предприятию «Уральские локомотивы» (входит в «Синара – Транспортные Машины», СТМ) на серийное производство магистральных грузовых локомотивов и четырехосных тележек для тепловозов. Как сообщили в пресс-службе ФРП, производство будут развивать в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соглашение подписали директор ФРП Роман Петруца и замгендиректора группы «Синара» Антон Зубихин на международном железнодорожном салоне 1520 «PRO Движение. ЭКСПО». По словам господина Петруцы, ФРП профинансировал на 665 млрд руб. уже 2 тыс. промышленных проектов. «Юбилейным стал проект "Уральских локомотивов" по созданию новых моделей грузовых электровозов, где ФРП предоставил 1 млрд руб. по ставке 3% годовых при общем бюджете 2 млрд руб.»,— сообщил он.

В серийное производство запустят электровозы «Орлец», «Малахит», а также двухсистемные электровозы. Кроме того, в рамках проекта будут изготавливать тележки для грузового магистрального тепловоза 2ТЭ35А, созданного для работы на Восточном полигоне железных дорог России. Локомотивы и тележки планируется изготавливать полностью из отечественных комплектующих и материалов — на заемные деньги закупят 12 единиц основного технологического оборудования и 10 комплектов стендов.

Ранее управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение по проекту строительства конструкторского центра для высокоскоростных поездов в Верхней Пышме. Он станет частью комплекса на базе завода «Уральские локомотивы». Строительство планируют завершить к концу 2026 года.

Ирина Пичурина