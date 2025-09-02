Фадеевский мост в Краснодаре реконструируют более чем за 2,5 млрд рублей

Реконструкция Фадеевского путепровода в Краснодаре станет одной из самых дорогих в городе. Стоимость контракта превышает 2,5 млрд руб., рассказал заместитель главы муниципального образования Краснодара Владимир Архипов на встрече с представителями СМИ. Работы должны завершиться к июлю 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Стоимость объекта действительно рекордная для Краснодара. Это связано и с полной разборкой существующего путепровода, и с его новым строительством. Мы фактически собираем заново не только пролетные строения и опоры, но и полностью меняем геометрию моста: вместо четырех пролетов будет два. В итоге горожане получат современный, более безопасный и удобный объект»,— отметил он.

Протяженность участка реконструкции составляет почти 1 км, сам путепровод — 58 м, но работы затронут не только мостовую часть. Подрядчик обязан обновить проезжую часть, тротуары, сети освещения и инженерные коммуникации.

На пересечении Фадеева и 1-го Мая обновят контактную сеть для троллейбуса. Также в проект включена реконструкция съезда с Одесского путепровода на улицу Аэропортовскую — опасного участка с резким поворотом почти под 180 градусов. После работ радиус поворота увеличится, что сделает движение безопаснее.

При строительстве, уточнил господин Архипов, придется затронуть зеленые насаждения, однако власти обещают минимизировать ущерб.

«Как и на других объектах, мы будем действовать совместно с департаментом городского хозяйства. Если удастся сохранить часть — сделаем все возможное»,— заверил господин Архипов.

Проект также предусматривает установку почти 530 м шумозащитных экранов, а со стороны частного сектора дополнительно появится около 126 м конструкций.

Хотя контракт рассчитан до конца июля 2027 года, власти не исключают, что при благоприятных условиях работы удастся завершить раньше.

«Проект организации строительства рассчитан на 24 месяца, с учетом прохождения нескольких зимних сезонов. Мы к этому готовы, останавливаться из-за морозов не будем. Но если зима будет теплой, есть шанс сократить сроки»,— уточнил корреспонденту «Ъ-Кубань» господин Архипов.

Мария Удовик