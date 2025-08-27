Подросток получил травму головы на Вавилова после выстрела из «Сигнала охотника»

Вечером 26 августа в полицию поступило сообщение, что у дома 12 по улице Вавиловых подросток получил травму головы в результате выстрела из сигнального устройства, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте происшествия 10-летнего школьника, бригада скорой помощи отвезла его в больницу. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.

Позже выяснилось, что около 19:00 его сверстник в возрасте 13 лет по неосторожности выстрелил из «Сигнала охотника». Сигнальное устройство изъяли и направили на исследование.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель управляющей компании на улице Верности выстрелил из пистолета в ходе конфликта с жильцами.

Андрей Маркелов