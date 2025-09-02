Вучич пригласил «Росатом» и РЖД поработать над проектами в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что Белграду важно сотрудничество с Москвой на высоком уровне. Он также пригласил российские компании принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии — добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин в свою очередь сообщил, что стратегическое партнерство России и Сербии приносит положительные результаты для обеих стран. Он также сказал, что Москва с уважением относится к независимому политическому курсу Белграда.

Переговоры президентов России и Сербии проходит в Пекине. Зампред парламента Сербии Марина Рагуш сообщала, что Владимир Путин и Александр Вучич планируют обсудить вопросы безопасности и энергетики, расширения экономического сотрудничества и ситуацию на Западных Балканах.

