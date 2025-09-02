Путин и Вучич встретились в Пекине

Президент России Владимир Путин начал двусторонние переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в Пекине. Встреча лидеров проходит в рамках рабочего визита господина Путина в Китай.

Зампредседателя парламента Сербии Марина Рагуш ранее сообщила, что стороны планируют обсудить вопросы безопасности и энергетики, а также пути расширения экономического сотрудничества между странами. В частности, речь пойдет о совместных проектах, взаимодействии на уровне различных организаций и институтов. Лидеры также могут обсудить ситуацию на Западных Балканах, анонсировала госпожа Рагуш.

Владимир Путин прилетел в Китай 31 августа. Накануне глава государства поучаствовал в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества и провел несколько встреч. Ранее сегодня господин Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Словакии Робертом Фицо.

Подробности — в материале «Ъ» «Никто, кроме ШОС».