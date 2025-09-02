В Белгороде простились с участницей Курской битвы Марией Колтаковой

В Преображенском кафедральном соборе Белгорода состоялась церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Марией Колтаковой, так же известной как «железная бабушка». Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мария Колтакова родилась в 1922 году в Самарской губернии. В годы ВОВ служила добровольцем в 303-й Сибирской стрелковой дивизии в качестве медсестры, а затем воевала в составе 121-Рыльско-Киевской стрелковой дивизии. Принимала участие в Курской битве, освобождении Харькова, Сум, Львова, Польши и Чехословакии.

Широкую известность получила благодаря активному образу жизни в пожилом возрасте. Среди ее достижений — статус самой возрастной участницы турниров по стрельбе из пневматического пистолета и по джип-триалу, полет на реактивном самолете L-29 в Северной Осетии, управление танком Т-72 в Белгороде. Свое столетие Мария Колтакова отметила, простояв 100 секунд на гвоздях.

Мария Колтакова умерла 31 августа на 104-м году жизни в Белгороде. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, проститься с ветераном пришли представители областной думы, городского и регионального советов ветеранов, общественных организаций, близкие и друзья. Ее похоронят на почетной аллее кладбища Ячнево.

Полина Мотызлевская