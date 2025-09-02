Кремль анонсировал очередной раунд консультаций США и РФ по линии МИД

Россия и США запланировали очередной раунд консультаций по линии министерств иностранных дел, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Возможную дату переговоров он не назвал.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными»,— сказал Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации