На выборах губернатора Тамбовской области впервые откроют избирательные участки в Москве
На досрочных выборах губернатора Тамбовской области, которые пройдут 12–14 сентября, будут открыты 14 «экстерриториальных избирательных участков» в Москве. Об этом на планерке у врио губернатора Евгения Первышова во вторник, 2 сентября, сообщил председатель избирательной комиссии региона Андрей Офицеров.
Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров (на фото в 2015 году)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Офицеров подчеркнул, что «впервые на выборах высшего должностного лица Тамбовской области предусмотрена возможность голосования в Москве». «Со специалистами издательского дома "Тамбов" посредством таргетированной рекламы оповещаем наших земляков, которые находятся в Москве, о возможности голосования в столице»,— рассказал глава облизбиркома.
По данным на вечер 1 сентября, на избирательные участки в Москве прикрепились 1 237 тамбовчан, имеющих регистрацию в регионе, но проживающих в столице. Это можно сделать до 8 сентября включительно.
Господин Первышов на планерке заявил, что на выборах в регионе возможны «провокации»: «Давайте не исключать провокаций, кто может быть подвержен — мы с вами неоднократно разбирали. Либо это подростки, либо студенты, либо люди пенсионного возраста. Подбивать-то будут к противоправным действиям! То зеленкой плеснуть, то еще что-нибудь. Моменты эти могут привести к серьезным последствиям. Нарушения действующего законодательства могут привести человека, которого подобьют, на скамью. А нам этого не нужно»
Ранее врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что 151 тыс. зарегистрированных в регионе жителей фактически работают за его пределами. Господин Первышов подчеркивал, что тамбовчане уезжают в другие области и в Москву из-за низких зарплат в госсекторе и на предприятиях региона.