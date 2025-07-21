Первышов: Жители уезжают из Тамбовской области из-за низких зарплат

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в понедельник, 21 июля, второй раз за месяц высказался о проблеме отъезда жителей из региона. Господин Первышов заявил, что тамбовчане уезжают в другие области из-за низких зарплат в госсекторе и на предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Надо остановить отток населения из области. Постоянно обсуждаем эту тему с моими заместителями. Одна из главных причин оттока трудоспособного населения из нашего региона — размер зарплаты. Заработная плата в области у нас еще, конечно, остается низкой. В реальном секторе экономики этот вопрос будем решать совместно с руководителями предприятий и инвесторами. Продолжим создавать высокопроизводительные рабочие места на действующих и на новых предприятиях, которые будем открывать. А повышение заработной платы бюджетников полностью, конечно же, находится в зоне нашей ответственности. Нам необходимо доводить зарплаты до среднероссийского уровня»,— сказал господин Первышов на планерке.

Врио губернатора сообщил, что в 2025 году из бюджета Тамбовской области будет дополнительно выделен 1 млрд руб. для «увеличения фондов оплаты труда работникам в сфере образования, культуры, соцзащиты, работникам пожарных частей». Деньги будут направлены «на увеличение гарантированной части заработной платы и на стимулирующие выплаты».

«Конечно, это повышение, но оно все равно не помогает нам дотянуться до общероссийских стандартов. Но я считаю, что последовательными такими шагами мы должны двигаться, и все-таки уровень заработной платы всех наших бюджетников мы должны доводить до среднероссийского»,— сказал господин Первышов на планерке.

По данным Тамбовстата, средняя зарплата в Тамбовской области по итогам 2024 года составляла 51 462 руб., средняя в РФ на тот же период — 86 399 руб. Тамбовщина по уровню зарплат занимает последнее место в Черноземье и 77-е — из 89 субъектов РФ

Ранее врио губернатора Тамбовской области сообщил, что 151 тыс. зарегистрированных в регионе жителей фактически работают за его пределами.

Сергей Калашников