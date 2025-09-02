Страны Европы обсуждают детали 19-го пакета санкций против России

Содержание 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) пока обсуждается, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер. Она отказалась раскрывать подробности.

«Мы не сможем комментировать содержание (19-го пакета.— "Ъ"), потому что в настоящее время работаем над этим»,— рассказала она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

18-й пакет санкций ЕС утвердил 18 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В частности, введен запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Потолок цен на российскую нефть был снижен с $60 до $47,6 за баррель. ЕС рассчитывал закончить работу над 19 пакетом санкций к сентябрю.

