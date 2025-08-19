ЕС рассчитывает закончить работу над 19 пакетом санкций против России к сентябрю
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены завершить работу над следующим пакетом антироссийских санкций к следующему месяцу. Об этом госпожа Каллас сказала по итогам экстренного саммита лидеров, который прошел сегодня в онлайн-формате.
Кая Каллас
Фото: Yves Herman / Reuters
«ЕС также продолжит оказывать давление на военную экономику России,— написала Кая Каллас в соцсети X. — Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу».
В правительстве Великобритании также заявили, что европейские лидеры рассматривают возможность введения дополнительных санкций для усиления давления на президента России Владимира Путина.
Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В пакет вошел запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Потолок цен на российскую нефть был снижен с $60 до $47,6 за баррель.
