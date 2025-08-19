ЕС рассчитывает закончить работу над 19 пакетом санкций против России к сентябрю

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены завершить работу над следующим пакетом антироссийских санкций к следующему месяцу. Об этом госпожа Каллас сказала по итогам экстренного саммита лидеров, который прошел сегодня в онлайн-формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

«ЕС также продолжит оказывать давление на военную экономику России,— написала Кая Каллас в соцсети X. — Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу».

В правительстве Великобритании также заявили, что европейские лидеры рассматривают возможность введения дополнительных санкций для усиления давления на президента России Владимира Путина.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В пакет вошел запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Потолок цен на российскую нефть был снижен с $60 до $47,6 за баррель.

Хроника и суть всех европейских санкций против России — в материале «Ъ» «Пакет с пакетами».

Анастасия Домбицкая