Эрдоган обсудил с Путиным возможность прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае обсуждал возможность прекращения конфликта на Украине. Обсуждался также российско-американский саммит на Аляске.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы проанализировали, с какими результатами вернулся господин Путин с последнего саммита на Аляске и что он думал об этих переговорах. Встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень важной. Мы узнали мнение господина Путина по этим вопросам»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Китая.

«Я считаю подход как господина Зеленского, так и господина Путина положительным. Когда мы сказали, что "в Турции может быть предпринята попытка продолжить стамбульский процесс", он (Путин.— ‘’Ъ’’) ответил, что "почему бы и нет?"»,— рассказал турецкий лидер.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры 1 сентября на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российский президент выразил признательность турецким властям за «весомый вклад в политико-дипломатические усилия» по урегулированию конфликта на Украине. Турецкий лидер, в свою очередь, напомнил, что ждет Владимира Путина с визитом в Турции.

Лусине Баласян