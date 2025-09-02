Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как вердикт арбитра Тофика Бахрамова повлиял на финал соревнования.

Самый громкий скандал в финалах чемпионата мира по футболу грянул в 1966 году благодаря советскому арбитру из Азербайджана Тофику Бахрамову. Именно он увидел гол англичан в ворота немцев в дополнительное время при счете 2:2, когда мяч срикошетил от перекладины. Уверенности в том, что мяч пересек линию ворот, не было даже у главного арбитра, и тот обратился за помощью к лайсману Бахрамову. Один кивок головы изменил всё: гол засчитали, а Британия, выиграв 4:2, стала чемпионом мира. Был гол или нет, обсуждают до сих пор.

Правда, в 2016 году благодаря компьютерной графике всему миру показали, что арбитр не ошибся. Но, во-первых, это все равно не доказательство, а во-вторых, история обросла таким количеством легенд, что многие путаются в показаниях. Например, появилась история, что перед смертью Бахрамова спросили: «Было ли взятие ворот?» И он сказал лишь одно слово: «Сталинград». Сначала сын арбитра это опроверг, а спустя годы уже подтверждал. Переводчик сборной России Джордж Скенлан уверял, что на вопрос о голе Бахрамов ответил: «Что я мог там увидеть?» Не менее интересен эпизод с золотым свистком, который арбитру вручила сама королева Елизавета II, как говорили злые языки, «за добрую службу Англии». Но тут обычно забывают добавить, что тогда это стало традицией, и золотые свистки получала вся бригада арбитров, а не только Бахрамов. А вот тот факт, что королева лично вручила судье копию богини Ники, которую тогда получали победители турнира, уже говорит о многом.

В своих мемуарах Бахрамов писал, что видел, будто мяч коснулся сетки, а значит, пересек линию ворот. Но была там и такая фраза: «Я поступил так, помня, что судил на английской земле». Позже на эту тему сняли не один фильм, а немцы даже сделали мультфильм. В Баку знаменитому арбитру поставили памятник. Только вот пересек реально мяч ленточку в той игре или нет, мы уже точно не узнаем никогда.

Владимир Осипов