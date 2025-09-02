Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг связь со спецслужбами России

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия опроверг предположения в местных СМИ о том, что он пошел на преступление под воздействием российских спецслужб. Слова задержанного приводит местная пресса.

«Нет», — ответил он на вопрос о «шантаже российских спецслужб» перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

При этом мужчина признал вину в убийстве. Он также заявил, что покушение стало его «личной местью украинской власти», и попросил включить его в список на обмен.

Чем известен Андрей Парубий — в материале «Ъ».