В Челябинске закроют пешеходный переход на улице Черкасской

Для капитального ремонта моста через реку Миасс в Челябинске на улице Черкасской ликвидируют один из пешеходных переходов, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации города.

С 3 сентября уберут южный переход на остановке общественного транспорта «ТК Северный». После этого перенастроят светофор на перекрестке улицы Черкасской и выезда с торгового центра «КС».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», капитальным ремонтом путепровода на улице Черкасской занимается уфимская компания «Уралмостострой». Смонтировать объект необходимо до середины августа 2027 года. Восточную часть моста для основного этапа реконструкции закрыли с 1 августа, транспорт пустили по западной.

Виталина Ярховска