В Челябинске закроют восточную часть моста на Черкасской

С 1 августа восточную часть моста по улице Черкасская в Челябинске закроют для основного этапа капитального ремонта путепровода, сообщает пресс-служба мэрии.

Транспорт направят по западной части моста: по двум полосам в сторону центра и одной — в сторону Металлургического района. Водители дополнительно могут объехать место работ через улицу Дубравная — улицу Богдана Хмельницкого — улицу Сталеваров либо через улицу Хлебозаводская — улицу Северный луч. Закрыта восточная часть моста будет до июня 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», капитальным ремонтом путепровода на улице Черкасской занимается уфимская компания «Уралмостострой». Смонтировать объект необходимо до середины августа 2027 года.

Виталина Ярховска