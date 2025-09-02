В Ульяновской области продолжают выяснять обстоятельства гибели ученицы в лицее

В Ульяновской области продолжают выяснять обстоятельства происшествия в Октябрьском сельском лицее, когда во время линейки умерла 12-летняя школьница. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«У школьницы было множество сердечных заболеваний. Мы ожидаем результаты вскрытия. Семье оказана необходимая помощь, специалисты провели работу со всеми родственниками»,— рассказала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области также отметила, что проведена работа и с учащимися, ставшими свидетелями трагедии. «Дети были обеспокоены и взволнованы таким началом учебного года. Попросила коллег, чтобы с помощью психологов поработали со школьниками. Некоторые из них отправились проводить девочку в последний путь»,— добавила госпожа Иванова.

Происшествие случилось в Чердаклинском районе в понедельник, 1 сентября. Ученице 2012 года рождения стало плохо. Девочку госпитализировали. Но медицинская помощь не помогла, и ребенок скончался. Установлено, что девочка была инвалидом с пороком сердца и кардиостимулятором. Следствие и прокуроры начали проверку по факту происшествия.

Андрей Сазонов