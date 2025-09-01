В Ульяновской области 12-летняя ученица лицея умерла 1 сентября

В поселке Октябрьский Чердаклинского района во время линейки в местном лицее 1 сентября скончалась 12-летняя девочка из-за жары.

По данным администрации района, около 10:30 (мск 9:30) девочка потеряла сознание. Медсестра попыталась оказать ребенку первую помощь, но безуспешно.

Девочку срочно доставили в больницу на машине одного из преподавателей, но реанимационные мероприятия не помогли. Установлено, что девочка была инвалидом с пороком сердца и кардиостимулятором. Причину смерти установят после вскрытия. Администрация района выразила соболезнования родителям и близким девочки.

Евгений Чернов