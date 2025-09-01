Следствие и прокуроры начали проверку после гибели воспитанницы лицея 1 сентября

Прокуратура начала проверку по факту гибели учащейся лицея 1 сентября в Ульяновской области. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Также доследственную проверку проводит региональное СУ СКР. Силовики устанавливают причину смерти ребенка. Они намерены дать случившемуся юридическую оценку.

Происшествие случилось в Чердаклинском районе в МОУ Октябрьский сельский лицей в понедельник, 1 сентября. Ученице 2012 года рождения стало плохо. Девочку госпитализировали. Но медицинская помощь не помогла, и ребенок скончался. Установлено, что девочка была инвалидом с пороком сердца и кардиостимулятором.

Георгий Портнов