Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем вдохновлялся бренд.

Очень красивую капсульную коллекцию запустил в продажу Loewe в предпоследний день августа. Команду бренда вдохновило творчество четы Альберс, художников-новаторов XX века, и прежде всего — Homage to the Square Джозефа и живописные ткацкие работы Анни. Как говорится в опубликованном на сайте по случаю запуска видео, Джозеф сам описывал свою манеру так: «Я как будто кладу масло на хлеб». Он работал строго мастихином, никогда — кистью. Но главное, конечно, то, что Альберс разработал «экспериментальный способ изучения цвета и преподавания цвета». Это метод, основанный на идее, согласно которой, только наблюдая цвет в контексте, можно начать понимать его природу.

С контекстом в коллекции проблем нет — она очень красочная. Юбки, пальто, рубашки, брюки. Монохромных вещей мало. Самые лаконичные — солнцезащитные очки. Они же и самые недорогие, чуть больше $470. Самое дорогое — лососевого цвета пальто за $18,8 тыс.

