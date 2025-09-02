Полиция рассказала, как раскрыла ограбление ювелирного магазина в Ревде

Полиция Свердловской области рассказала, как были задержаны трое подозреваемых в вооруженном налете на ювелирный магазин «Золотая рыбка» в Ревде (Свердловская область). Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, грабители похитили 32 планшета с ювелирными украшениями на сумму около 9 млн рублей.

Напомним, ограбление было совершено 27 августа на улице Чайковского, 33. Трое молодых людей, в масках вломились в магазин, угрожая пистолетом и молотком. После ограбления преступники попытались скрыться на автомобиле Mercedes, но были задержаны по горячим следам. По словам полковника Горелых, один из них работает на машиностроительном заводе, второй — студент колледжа машиностроения, третий — безработный. Задержанные ранее не были судимы. Они объяснили свои действия острой потребностью в деньгах и долгами.

«Прежде чем пойти на дело, члены преступной группы на протяжении трех суток, ночуя прямо в салоне иномарки, тщательно подбирали объект, где можно без особых проблем поживиться. Похожий криминальный эпизод на счету задержанной полицией банды есть и в столице Среднего Урала, где ранее был ограблен табачный магазин»,— рассказал Валерий Горелых.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, с незаконным проникновением в помещение). Грабителям грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Похищенные украшения и оружие изъяты. Задержанные находятся в СИЗО на срок до 27 октября. Расследование продолжается.

Полина Бабинцева