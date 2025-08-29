Суд избрал меру пресечения обвиняемым в нападении на ювелирный магазин в Ревде

Ревдинский городской суд удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу троих жителей Екатеринбурга, обвиняемых в разбойном нападении на ювелирный магазин «Золотая рыбка», сообщили пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, преступление было совершено 27 августа в Ревде. В результате нападения владельцу торговой точки причинен ущерб в особо крупном размере. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Екатеринбурга. Им предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой совершенный организованной группой, с причинением крупного ущерба).

«Ревдинский городской суд рассмотрел материалы и удовлетворил ходатайства следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей на срок по 27 октября 2025 года»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что постановления суда еще не вступили в законную силу.

Полина Бабинцева